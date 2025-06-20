«Ахмат» подписал защитника «Оренбурга» Сидорова. Контракт – на 3 года
Максим Сидоров стал игроком «Ахмата».
Грозненский клуб объявил о подписании 27-летнего защитника «Оренбурга». Стороны заключили контракт на три года.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Сидоров провел 26 матчей. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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