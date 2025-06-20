«Ахмат» подписал защитника «Оренбурга» Сидорова. Контракт – на 3 года

Максим Сидоров стал игроком «Ахмата».

Грозненский клуб объявил о подписании 27-летнего защитника «Оренбурга ». Стороны заключили контракт на три года.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Сидоров провел 26 матчей. Его статистику можно найти здесь .

Фото: https://t.me/akhmatgrozny/