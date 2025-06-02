«Зенит» продлил контракт с Аршавиным, сообщил Медведев: «Естественно»

«Зенит» продлил соглашение с Андреем Аршавиным.

С января 2022 года экс-игрок «Зенита» занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию клуба.

– Продлен ли контракт с Андреем Аршавиным?

– Естественно, – сообщил председатель правления «Зенита » Александр Медведев .