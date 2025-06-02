«Зенит» продлил контракт с Аршавиным, сообщил Медведев: «Естественно»
«Зенит» продлил соглашение с Андреем Аршавиным.
С января 2022 года экс-игрок «Зенита» занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию клуба.
– Продлен ли контракт с Андреем Аршавиным?
– Естественно, – сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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