«Зениту» все еще интересен Жедсон из «Бешикташа». «Бенфика» не продает туркам 50% прав на хавбека, ожидая крупного предложения (Бен Джейкобс)
«Зенит» сохраняет интерес к Жедсону Фернандешу из «Бешикташа».
Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» предложили турецкому клубу 25 миллионов евро за португальского полузащитника. Пятьдесят процентов прав на 26-летнего футболиста принадлежат «Бенфике».
По информации журналиста Бена Джейкобса, «Бешикташ» хочет выкупить долю «Бенфики», но португальцы находятся в ожидании крупной сделки по продаже игрока в Россию или Саудовскую Аравию. Они намерены сохранить права.
В минувшем сезоне Жедсон провел за клуб 49 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал одну результативную передачу.
Напомним, «Зенит» пытался подписать Жедсона летом прошлого года, но не смог договориться с «Бешикташем» о трансфере.
«Зенит» и «Спартак» предложили по 25 млн евро за Жедсона. «Бешикташ» хочет 30 млн (Hurriyet)
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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