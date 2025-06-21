«Зениту» все еще интересен Жедсон из «Бешикташа». «Бенфика» не продает туркам 50% прав на хавбека, ожидая крупного предложения (Бен Джейкобс)

«Зенит» сохраняет интерес к Жедсону Фернандешу из «Бешикташа».

Ранее сообщалось , что «Зенит» и «Спартак» предложили турецкому клубу 25 миллионов евро за португальского полузащитника. Пятьдесят процентов прав на 26-летнего футболиста принадлежат «Бенфике ».

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Бешикташ » хочет выкупить долю «Бенфики», но португальцы находятся в ожидании крупной сделки по продаже игрока в Россию или Саудовскую Аравию. Они намерены сохранить права.

В минувшем сезоне Жедсон провел за клуб 49 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал одну результативную передачу.

Напомним, «Зенит » пытался подписать Жедсона летом прошлого года, но не смог договориться с «Бешикташем» о трансфере.

«Зенит» и «Спартак» предложили по 25 млн евро за Жедсона. «Бешикташ» хочет 30 млн (Hurriyet)