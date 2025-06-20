Ташуев о ролике ЦСКА: «Меня сравнивали с Терминатором и «Матрицей» – я же не обижался. Челестини и Чиполлино – созвучно же! Но они молодцы, прикольно обыграли мои высказывания»

Сергей Ташуев отреагировал на ролик ЦСКА, где высмеивались его слова.

Армейцы опубликовали видео , в котором обыграли назначение Фабио Челестини главным тренером шуточным диалогом с ChatGPT.

«ЦСКА высмеял мои высказывания про нового тренера? У меня в детстве любимый мультфильм был про Чиполлино, и так совпало, что фамилия нового главного тренера красно-синих созвучна с этим мультиком.

Меня сравнивали с Терминатором и «Матрицей» – я же на это не обижался. Ну, Челестини и Чиполлино – созвучно же (смеется)! Но они молодцы, прикольно обыграли мои высказывания. Я против него ничего не имею, но у нас полно свободных талантливых тренеров – Черчесов , Федотов . Своим доверять тоже надо», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».