Ташуев о ролике ЦСКА: «Меня сравнивали с Терминатором и «Матрицей» – я же не обижался. Челестини и Чиполлино – созвучно же! Но они молодцы, прикольно обыграли мои высказывания»
Сергей Ташуев отреагировал на ролик ЦСКА, где высмеивались его слова.
Армейцы опубликовали видео, в котором обыграли назначение Фабио Челестини главным тренером шуточным диалогом с ChatGPT.
«ЦСКА высмеял мои высказывания про нового тренера? У меня в детстве любимый мультфильм был про Чиполлино, и так совпало, что фамилия нового главного тренера красно-синих созвучна с этим мультиком.
Меня сравнивали с Терминатором и «Матрицей» – я же на это не обижался. Ну, Челестини и Чиполлино – созвучно же (смеется)! Но они молодцы, прикольно обыграли мои высказывания. Я против него ничего не имею, но у нас полно свободных талантливых тренеров – Черчесов, Федотов. Своим доверять тоже надо», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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