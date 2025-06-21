Ташуев об объединении лиг России и Беларуси: «Идея неплохая, но нужна целая революция. Минское «Динамо» не захочет с нуля начинать, а убирать кого‑то из РПЛ тоже нельзя»
Сергей Ташуев назвал объединение чемпионатов России и Беларуси неплохой идеей.
Ранее министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук высказался за объединенный чемпионат с Россией.
«Идея неплохая, но ее трудно воплотить в жизнь. Клубам из Беларуси по спортивному принципу придется начинать со Второй лиги, а сейчас они выступают в еврокубках. Две большие разницы. Юридические трудности огромнейшие.
У нас и так много организационных проблем, если учитывать ситуацию с «Химками». Сложно будет внедрить белорусов, хоть там и есть сильные команды. Идея нормальная, но воплотить ее непросто.
Минское «Динамо» не захочет с нуля начинать, а убирать кого‑то из РПЛ тоже нельзя. Нужна целая революция, я не до конца понимаю, как это сделать», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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