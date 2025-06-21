«Барса» заплатит 28 млн евро премиальных за сезон-2024/25. Игроки получат 25 млн, тренеры и сотрудники клуба – 3 млн (As)
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил об этом во время ужина для сотрудников.
Все работники клуба получат дополнительный бонус, помимо удвоенного оклада, который полагается им за победу команды в Ла Лиге и Кубке Испании.
Членам штаба Ханса-Дитера Флика заплатят по 20 000 евро за чемпионский дубль. Еще 10 000 евро им уже выплатили в мае за победу в Суперкубке Испании.
Большая часть средств достанется футболистам. По информации As, каждый игрок основного состава получит в среднем около 1,25 миллиона евро.
Таким образом, около 25 миллионов евро выплатят футболистам, еще 3 миллиона будут распределены между тренерами и сотрудниками «Барселоны».
Лапорта об экономике «Барсы»: «Бюджет впервые превысит 1 млрд евро, нам удается сократить задолженность. Мы перешли к этапу восстановления – это гарантирует наше настоящее и будущее»