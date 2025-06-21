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«Барса» заплатит 28 млн евро премиальных за сезон-2024/25. Игроки получат 25 млн, тренеры и сотрудники клуба – 3 млн (As)

«Барселона» выплатит 28 млн евро в качестве премий за прошлый сезон.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил об этом во время ужина для сотрудников.

Все работники клуба получат дополнительный бонус, помимо удвоенного оклада, который полагается им за победу команды в Ла Лиге и Кубке Испании.

Членам штаба Ханса-Дитера Флика заплатят по 20 000 евро за чемпионский дубль. Еще 10 000 евро им уже выплатили в мае за победу в Суперкубке Испании.

Большая часть средств достанется футболистам. По информации As, каждый игрок основного состава получит в среднем около 1,25 миллиона евро.

Таким образом, около 25 миллионов евро выплатят футболистам, еще 3 миллиона будут распределены между тренерами и сотрудниками «Барселоны».

Лапорта об экономике «Барсы»: «Бюджет впервые превысит 1 млрд евро, нам удается сократить задолженность. Мы перешли к этапу восстановления – это гарантирует наше настоящее и будущее»

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
logoБарселона
деньги
logoХанс-Дитер Флик
logoЖоан Лапорта
logoЛа Лига
бизнес и маркетинг
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