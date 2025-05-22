Морган в ходе матча «Тоттенхэма» и «МЮ»: «Худшая по качеству игра в истории финалов еврокубков. Одни из этой кучки бездельников будут в ЛЧ»

Пирс Морган раскритиковал уровень футбола в финале Лиги Европы.

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финальном матче турнира.

«Должно быть, это худшая по качеству игра в истории финалов еврокубков. Абсолютно шокирован.

Тем не менее одни из этой кучки бесполезных бездельников будут в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Имею в виду, что я ожидал такого от «Тоттенхэма», но «Манчестер Юнайтед»? Это позор», – написал журналист Пирс Морган в ходе второго тайма матча.

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