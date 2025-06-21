«Мамелоди Сандаунс» забивает в 10 матчах подряд. Серия продлится в игре против «Боруссии», считают букмекеры
«Боруссия» Дортмунд сыграет против «Мамелоди Сандаунс» во 2-м туре клубного ЧМ.
«Боруссия» – явный фаворит с коэффициентом 1.46. На «Мамелоди» дают 6.90, на ничью – 4.80.
Южноафриканский клуб забивает 10 матчей подряд. Букмекеры считают, что серия продлится: на гол «Мамелоди» можно поставить за 1.70, на обратный исход – за 2.10.
Южноафриканский клуб лидирует в группе F, набрав 3 очка. У дортмундцев 1 балл, они сыграли 0:0 с «Флуминенсе» в 1-м туре.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости