Ковач о погоде в США: «Южные клубы имеют большое преимущество на КЧМ. Зрителям на стадионе невероятно жарко – можете представить, каково игрокам. Европейцам очень тяжело»

Нико Ковач считает, что клубы из южных стран имеют преимущество на КЧМ.

«Боруссия » встретится с «Мамелоди Сандаунс » из ЮАР во 2-м туре группового этапа турнира. Матч пройдет в Цинциннати. Ожидается, что температура воздуха в момент начала игры составит 32 градуса по Цельсию.

«Прямо сейчас в этом турнире мы видим, что южные клубы имеют большое преимущество из-за условий и жары. Зрителям на стадионе невероятно жарко. Так что вы можете себе представить, каково игрокам.

В тени 32 градуса, так что представьте температуру на ярком солнце, внутри стадиона – нужно прибавить 3, 4 или даже 5 градусов. Это не оправдание, это просто объяснение... Это очень тяжело, особенно для европейцев. Игрокам с юга проще, потому что они привыкли к таким температурам.

Не забудьте взять с собой солнцезащитный крем, шляпу и побольше воды. Все, кто находится на скамейке, будут находиться на солнце в течение всего матча», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».