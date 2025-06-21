Гол «Баварии» в ворота «Боки» отменен из-за воздействия Гнабри на голкипера у линии ворот. Арбитр изменил решение после ВАР

Арбитр не засчитал гол «Баварии» в начале матча с «Бокой».

«Бавария » и «Бока Хуниорс » встречаются во втором туре клубного чемпионата мира.

Главный арбитр встречи Алиреза Фагани отметил гол мюнхенского клуба на восьмой минуте матча.

Майкл Олисе выполнил подачу с углового и закрутил мяч в ворота, однако голкипер аргентинской команды Агустин Марчесин не смог подобраться к мячу из-за воздействия со стороны Сержа Гнабри на линии ворот.

Сначала арбитр засчитал гол, но после этого отправился к монитору ВАР и отменил мяч.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Бока Хуниорс».