Гол «Баварии» в ворота «Боки» отменен из-за воздействия Гнабри на голкипера у линии ворот. Арбитр изменил решение после ВАР
Арбитр не засчитал гол «Баварии» в начале матча с «Бокой».
«Бавария» и «Бока Хуниорс» встречаются во втором туре клубного чемпионата мира.
Главный арбитр встречи Алиреза Фагани отметил гол мюнхенского клуба на восьмой минуте матча.
Майкл Олисе выполнил подачу с углового и закрутил мяч в ворота, однако голкипер аргентинской команды Агустин Марчесин не смог подобраться к мячу из-за воздействия со стороны Сержа Гнабри на линии ворот.
Сначала арбитр засчитал гол, но после этого отправился к монитору ВАР и отменил мяч.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Бока Хуниорс».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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