Бэйл намерен приобрести «Кардифф Сити», «Плимут» в планы не входит. Валлийцы заняли последнее место в Чемпионшипе

Гарет Бэйл заинтересован в приобретении «Кардифф Сити».

Ранее сообщалось , что экс-игрок «Реала» может стать совладельцем «Плимута» совместно с американской компанией. По итогам минувшего сезона английский клуб вылетел из Чемпионшипа в третий дивизион.

По данным The Athletic, консорциум, возглавляемый Бэйлом, предпринял попытку купить «Кардифф». В прошлом месяце владельцу клуба было направлено письмо, в котором заявлялось о желании приобрести клуб. Были представлены финансовые условия.

Винсент Тан отклонил предложение, но интерес Гарета остается неизменным. Отмечается, что экс-футболист не планирует покупать «Плимут», несмотря на недавние сообщения.

«Кардифф» закончил сезон на последнем месте в Чемпионшипе, отстав от «Плимута» на 2 очка.

Главный тренер Омер Рыза был уволен в апреле, его временно заменил бывший партнер Бэйла по сборной Уэльса Аарон Рэмзи. Брайан Барри-Мерфи был назначен новым тренером перед сезоном-2025/26.