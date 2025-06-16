Бэйл может стать совладельцем «Плимута» вместе с американской инвестгруппой. Клуб вылетел из Чемпионшипа

Гарет Бэйл может стать совладельцем «Плимута» вместе с американской компанией.

Как сообщает The Telegraph, экс-игрок «Реала » может принять участие в сделке по покупке пакета акций английского клуба американской компанией.

Отмечается, что Бэйл в клубе может занять роль, схожую с занимаемой Лукой Модричем в «Суонси ». Хорват ранее стал совладельцем клуба из Уэльса.

Гарет ранее не имел никакого отношения к «Плимуту ». Американцы могут сделать его лицом компании, руководящей клубом, в случае положительного завершения сделки.

По итогам минувшего сезона «Плимут» вылетел из Чемпионшипа в Лигу 1.