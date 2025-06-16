Бэйл может стать совладельцем «Плимута» вместе с американской инвестгруппой. Клуб вылетел из Чемпионшипа
Гарет Бэйл может стать совладельцем «Плимута» вместе с американской компанией.
Как сообщает The Telegraph, экс-игрок «Реала» может принять участие в сделке по покупке пакета акций английского клуба американской компанией.
Отмечается, что Бэйл в клубе может занять роль, схожую с занимаемой Лукой Модричем в «Суонси». Хорват ранее стал совладельцем клуба из Уэльса.
Гарет ранее не имел никакого отношения к «Плимуту». Американцы могут сделать его лицом компании, руководящей клубом, в случае положительного завершения сделки.
По итогам минувшего сезона «Плимут» вылетел из Чемпионшипа в Лигу 1.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Telegraph
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