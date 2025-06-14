Экс-игрок «МЮ» и «Уотфорда» Клеверли возглавил «Плимут», вылетевший из Чемпионшипа. Клуб уволил Руни по ходу минувшего сезона

Экс-игрок «МЮ» и «Уотфорда» Том Клеверли возглавил «Плимут».

35-летний специалист будет руководить клубом, вылетевшим из Чемпионшипа по итогам минувшего сезона. Контракт рассчитан на 3 сезона.

По его ходу «Плимут » уволил с поста главного тренера экс-игрока «МЮ» и сборной Англии Уэйна Руни – это произошло в конце календарного 2024 года, когда команда шла на последнем месте.

Его сменил австриец Мирон Муслич , при котором клуб в итоге финишировал на 23-м месте из 24 команд.

Клеверли ранее возглавлял «Уотфорд», занявший 14-е место в Чемпионшипе. Это был его первый опыт в качестве тренера.

«Он молод, увлечен своим делом и отлично поработал в «Уотфорде». Мы очень рады пригласить его в «Аргайл» и с нетерпением ждем, что он окажет влияние на нашу талантливую команду», – сообщил директор «Плимута» Саймон Халлетт.