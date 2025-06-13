Дело Промеса находится на рассмотрении нидерландской прокуратуры в рамках апелляции

Дело Квинси Промеса находится на рассмотрении нидерландской прокуратуры.

Ранее сообщалось , что экс-форвард «Спартака » задержан в Дубае по запросу об экстрадиции от Нидерландов.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил экс-игрока «Спартака» на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Его сторона подала апелляцию.

«В настоящее время дело Промеса находится на рассмотрении Государственной прокуратуры в рамках апелляционного производства», – сообщили в пресс‑службе прокуратуры Амстердама.