Дело Промеса находится на рассмотрении нидерландской прокуратуры в рамках апелляции
Дело Квинси Промеса находится на рассмотрении нидерландской прокуратуры.
Ранее сообщалось, что экс-форвард «Спартака» задержан в Дубае по запросу об экстрадиции от Нидерландов.
Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил экс-игрока «Спартака» на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Его сторона подала апелляцию.
«В настоящее время дело Промеса находится на рассмотрении Государственной прокуратуры в рамках апелляционного производства», – сообщили в пресс‑службе прокуратуры Амстердама.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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