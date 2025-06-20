Хейсен о дебюте за «Реал»: «Момент, который я запомню на всю жизнь, как я горд! Мы начали КЧМ не так, как хотели – мы станем сильнее 🤍»
Дин Хейсен поделился эмоциями от дебюта за «Реал».
20-летний защитник перешел в мадридский клуб этим летом из «Борнмута».
Свой первый матч за «сливочных» он провел на клубном чемпионате мира. «Реал» сыграл вничью с «Аль-Хилалем» (1:1) в 1-м туре КЧМ.
«Момент, который я запомню на всю жизнь: мой первый официальный матч в белой футболке. Как я горд!
К сожалению, мы начали это соревнование не так, как хотели. Мы станем сильнее в следующем [матче] 🤍», – написал защитник «Реала» в соцсетях.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Дина Хейсена
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