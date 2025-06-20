Хейсен о дебюте за «Реал»: «Момент, который я запомню на всю жизнь, как я горд! Мы начали КЧМ не так, как хотели – мы станем сильнее 🤍»

Дин Хейсен поделился эмоциями от дебюта за «Реал».

20-летний защитник перешел в мадридский клуб этим летом из «Борнмута».

Свой первый матч за «сливочных» он провел на клубном чемпионате мира. «Реал» сыграл вничью с «Аль-Хилалем » (1:1) в 1-м туре КЧМ .

«Момент, который я запомню на всю жизнь: мой первый официальный матч в белой футболке. Как я горд!

К сожалению, мы начали это соревнование не так, как хотели. Мы станем сильнее в следующем [матче] 🤍», – написал защитник «Реала » в соцсетях.