Трент и Хейсен дебютировали за «Реал» в матче КЧМ с «Аль-Хилалем»
Два новых защитника «Реала» дебютируют в матче клубного чемпионата мира.
Сегодня мадридцы играют с «Аль-Хилалем» в первом туре КЧМ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Трент Александер-Арнолд и Дин Хейсен вышли в стартовом составе «сливочных».
Это первый матч за новый клуб для обоих защитников. Оба игрока присоединились к команде этим летом – Александер-Арнолд перешел из «Ливерпуля», а Хейсен – из «Борнмута».
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости