Трент и Хейсен дебютировали за «Реал» в матче КЧМ с «Аль-Хилалем»

Два новых защитника «Реала» дебютируют в матче клубного чемпионата мира.

Сегодня мадридцы играют с «Аль-Хилалем » в первом туре КЧМ . Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Трент Александер-Арнолд и Дин Хейсен вышли в стартовом составе «сливочных».

Это первый матч за новый клуб для обоих защитников. Оба игрока присоединились к команде этим летом – Александер-Арнолд перешел из «Ливерпуля», а Хейсен – из «Борнмута».