Хейсен о «Реале»: «15 кубков ЛЧ меня очень впечатлили. Это история величайшего клуба в мире, никто не приблизился к этому достижению»

На Дина Хейсена произвели впечатление 15 кубков Лиги чемпионов «Реала».

Вчера защитник был презентован в качестве игрока мадридского клуба.

«Когда я вошел в зал, я увидел 15 кубков ЛЧ, они меня очень впечатлили.

Это история «Реала », величайшего клуба в мире. Никто не приблизился к достижению в 15 титулов Лиги чемпионов.

Нет поколения «Реала», не вошедшего в историю. Это культовый клуб», – сказал Хейсен.

Дин Хейсен: «Реал» – клуб моей жизни. Я перешел в лучшую команду мира и готов отдать все силы – вместе мы выиграем много трофеев, надеюсь»