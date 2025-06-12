Хейсен о «Реале»: «15 кубков ЛЧ меня очень впечатлили. Это история величайшего клуба в мире, никто не приблизился к этому достижению»
На Дина Хейсена произвели впечатление 15 кубков Лиги чемпионов «Реала».
Вчера защитник был презентован в качестве игрока мадридского клуба.
«Когда я вошел в зал, я увидел 15 кубков ЛЧ, они меня очень впечатлили.
Это история «Реала», величайшего клуба в мире. Никто не приблизился к достижению в 15 титулов Лиги чемпионов.
Нет поколения «Реала», не вошедшего в историю. Это культовый клуб», – сказал Хейсен.
Дин Хейсен: «Реал» – клуб моей жизни. Я перешел в лучшую команду мира и готов отдать все силы – вместе мы выиграем много трофеев, надеюсь»
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
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