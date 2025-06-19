Глава МИД Венгрии о матче сборных: «Надеемся, что Россия сможет вернуться на международную арену. Российские дзюдоисты участвуют в ЧМ в Будапеште, пловцы были на ЧМ-2024»

Глава МИД Венгрии высказался о проведении матча против сборной России.

– В прошлом году я спрашивал вас о товарищеском матче между Россией и Венгрией. Какая ситуация сейчас?

– Надеюсь, что спорт соединится. Также я верю, что в каждом виде спорта атлеты смогут принимать участие на основе именно спортивных результатов и достижений, а не геополитических моментов.

Сейчас мы видим, что был сделан существенный шаг вперед, потому что российские пловцы участвовали в чемпионате мира в 2024 году. Российские дзюдоисты принимают участие в чемпионате мира, который проходит в Будапеште. Надеюсь, что в футболе такое тоже будет возможно. В настоящий момент Беларусь использует стадионы Венгрии в качестве домашних, так как они не отстранены, но не могут проводить матчи у себя в стране.

Надеемся, что с таким подходом Россия тоже сможет вернуться на международную арену. Когда это случится, мы начнем переговоры о возможном проведении матча между сборными России и Венгрии, – сказал министр Петер Сийярто в кулуарах ПМЭФ.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. С тех пор команды проводят только товарищеские матчи.