Глава МИД Венгрии о матче сборных: «Надеемся, что Россия сможет вернуться на международную арену. Российские дзюдоисты участвуют в ЧМ в Будапеште, пловцы были на ЧМ-2024»
– В прошлом году я спрашивал вас о товарищеском матче между Россией и Венгрией. Какая ситуация сейчас?
– Надеюсь, что спорт соединится. Также я верю, что в каждом виде спорта атлеты смогут принимать участие на основе именно спортивных результатов и достижений, а не геополитических моментов.
Сейчас мы видим, что был сделан существенный шаг вперед, потому что российские пловцы участвовали в чемпионате мира в 2024 году. Российские дзюдоисты принимают участие в чемпионате мира, который проходит в Будапеште. Надеюсь, что в футболе такое тоже будет возможно. В настоящий момент Беларусь использует стадионы Венгрии в качестве домашних, так как они не отстранены, но не могут проводить матчи у себя в стране.
Надеемся, что с таким подходом Россия тоже сможет вернуться на международную арену. Когда это случится, мы начнем переговоры о возможном проведении матча между сборными России и Венгрии, – сказал министр Петер Сийярто в кулуарах ПМЭФ.
Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. С тех пор команды проводят только товарищеские матчи.