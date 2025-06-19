«Зенит» подарил «Барселоне» медаль стоимостью больше 10 евро в TikTok: «На Нико Уильямса»
«Зенит» сделал подарок «Барселоне» в TikTok.
Аккаунт петербуржцев отправил каталонцам золотую медаль стоимостью 1000 виртуальных монет (больше 10 евро) и написал сообщение: «На Нико Уильямса от «Зенита».
Ролик об этом российская команда выложила на своей странице. Комментарий оставлен под предпоследней на данный момент публикацией «Барселоны».
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Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница «Зенита» в TikTok
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