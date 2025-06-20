Министр спорта Беларуси: «Если российские спортсмены выигрывают у нас, мы платим призовые. Мы приезжаем к вам – ничего нет. Вы как бедные»
Ковальчук назвал несправедливым отсутствие призовых для спортсменов РБ в России.
Сергей Ковальчук является министром спорта и туризма Беларуси.
– Белорусские биатлонисты и лыжники побеждают на российских соревнованиях, но не получают призовые и медали. Как так?
– На совместной коллегии в прошлом году поднимали эту тему. Свое законодательство мы быстро изменили. К сожалению, российское законодательство поменять труднее, у вас бюрократическая машина сложнее, чем у нас.
– С Дегтяревым обсуждали этот вопрос?
– Да.
– Несправедливо же такое неравенство?
– Несправедливо. В Заславле будут соревнования, если российские спортсмены выигрывают, то мы платим и призовые эквивалентно в долларах, и медали даем. Мы приезжаем к вам – ничего нет. Вы как бедные, ха-ха, – заявил Ковальчук.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости