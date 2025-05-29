Мудрик получил медаль за победу в Лиге конференций и отпраздновал с игроками «Челси»

Михаил Мудрик получил медаль за победу «Челси» в Лиге конференций.

Лондонцы разгромили «Бетис» (4:1) в финальном матче турнира.

Ранее стало известно, что вингер лондонской команды, временно отстраненный от футбола из-за положительного теста на допинг, приехал на финал во Вроцлав. По сообщению Daily Mail, один из болельщиков спросил украинца, зачем он приехал на этот матч. Мудрик ответил , что ему нужно забрать свою медаль.

После игры украинский футболист присоединился к празднованиям с командой.

Мудрик не играл с 28 ноября. В рамках Лиги конференций он провел 6 матчей, отличившись 3 голами и 3 ассистами.

Фото: x.com/JacobsBen

Мудрик приехал в Польшу поддержать «Челси» в финале Лиги конференций. Мареска удивился, узнав об этом: «Он здесь? Или только едет? Ну, я рад за Мишу»