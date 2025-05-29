Мудрик получил медаль за победу в Лиге конференций и отпраздновал с игроками «Челси»
Михаил Мудрик получил медаль за победу «Челси» в Лиге конференций.
Лондонцы разгромили «Бетис» (4:1) в финальном матче турнира.
Ранее стало известно, что вингер лондонской команды, временно отстраненный от футбола из-за положительного теста на допинг, приехал на финал во Вроцлав. По сообщению Daily Mail, один из болельщиков спросил украинца, зачем он приехал на этот матч. Мудрик ответил, что ему нужно забрать свою медаль.
После игры украинский футболист присоединился к празднованиям с командой.
Мудрик не играл с 28 ноября. В рамках Лиги конференций он провел 6 матчей, отличившись 3 голами и 3 ассистами.
Фото: x.com/JacobsBen
Мудрик приехал в Польшу поддержать «Челси» в финале Лиги конференций. Мареска удивился, узнав об этом: «Он здесь? Или только едет? Ну, я рад за Мишу»
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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