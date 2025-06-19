Глава МИД Венгрии о возвращении России: «Если понадобится домашняя арена, мы будем готовы. Мы принимаем Беларусь и Израиль»

Венгрия готова предоставить России арену для участия в международных турнирах.

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в кулуарах ПМЭФ.

– Если Россию вернут на международную арену, готова ли Венгрия принять нас и стать домашней ареной?

– Мы всегда открыты к этому. Если, например, национальная команда не сможет выступать у себя, как Беларусь . Или Израиль, который мы тоже принимаем у себя.

Если России понадобится домашняя арена, мы будем готовы, – сказал Сийярто.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. С тех пор команды проводят только товарищеские матчи.

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