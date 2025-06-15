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Хиддинк о возвращении России к турнирам: «Сначала политическим боссам нужно установить мир»

Гус Хиддинк ждет возвращения России к турнирам после установления мира.

«Надеюсь, что российские клубные команды и сборные России, включая U21 и других, скоро вернутся на европейские и мировые турниры.

Но сначала политическим боссам нужно установить мир», – сказал бывший главный тренер сборной России Хиддинк.

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований с 2022 года.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Р-Спорт»
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