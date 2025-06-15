Хиддинк о возвращении России к турнирам: «Сначала политическим боссам нужно установить мир»
Гус Хиддинк ждет возвращения России к турнирам после установления мира.
«Надеюсь, что российские клубные команды и сборные России, включая U21 и других, скоро вернутся на европейские и мировые турниры.
Но сначала политическим боссам нужно установить мир», – сказал бывший главный тренер сборной России Хиддинк.
Напомним, российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований с 2022 года.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Р-Спорт»
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