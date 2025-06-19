Алонсо о Мбаппе: «Не знаю, будет ли он готов к следующему матчу. Он приболел, плохо чувствовал себя два дня»

Хаби Алонсо рассказал о состоянии здоровья Килиана Мбаппе.

«Реал » сыграл вничью с «Аль-Хилалем» (1:1) в 1-м туре чемпионата мира среди клубов. Форвард мадридцев Мбаппе пропустил эту игру. Сообщалось , что француз не тренируется с командой из-за повышенной температуры.

Во 2-м туре «Реал» сыграет с «Пачукой» из Мексики. Игра состоится 22 июня, начало – в 22:00 по московскому времени.

«Килиан Мбаппе ? Не знаю, вернется ли он к следующему матчу. Посмотрим.

Последние два дня он чувствовал себя плохо, он приболел», – сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо .