Мбаппе изолировался в номере отеля из-за болезни. У форварда «Реала» температура, он ест только фрукты
Килиан Мбаппе заболел и изолировался от других игроков «Реала».
Ранее тренер «Мадрида» Хаби Алонсо сообщил, что француз заболел: «Он плохо чувствовал себя два дня»».
По данным Marca, нападающий почувствовал себя плохо после одной из тренировок, у него поднялась температура. Мбаппе не смог поучаствовать в следующем занятии и фотосессии.
Килиан изолировался в своем номере отеля, как ему было предписано клубом. Игрок практически не мог есть и в последнее время питается только фруктами и спортивными напитками.
Виктория Боня о том, как целовалась с 17-летним Мбаппе: «В Монако пошли на дискотеку, там напились, и я очухалась от того, что целуюсь с ним»
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
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