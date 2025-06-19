Мбаппе изолировался в номере отеля из-за болезни. У форварда «Реала» температура, он ест только фрукты

Килиан Мбаппе заболел и изолировался от других игроков «Реала».

Ранее тренер «Мадрида » Хаби Алонсо сообщил , что француз заболел: «Он плохо чувствовал себя два дня»».

По данным Marca, нападающий почувствовал себя плохо после одной из тренировок, у него поднялась температура. Мбаппе не смог поучаствовать в следующем занятии и фотосессии.

Килиан изолировался в своем номере отеля, как ему было предписано клубом. Игрок практически не мог есть и в последнее время питается только фруктами и спортивными напитками.

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