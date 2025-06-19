  • Спортс
  • Экстрим
  • Новости
  • Виктория Боня о том, как целовалась с 17-летним Мбаппе: «В Монако пошли на дискотеку, там напились, и я очухалась от того, что целуюсь с ним»
65

Виктория Боня о том, как целовалась с 17-летним Мбаппе: «В Монако пошли на дискотеку, там напились, и я очухалась от того, что целуюсь с ним»

Виктория Боня рассказала о том, как целовалась с 17-летним Мбаппе на дискотеке.

– Переходил на Спортсе’’ по тегу с твоей фамилией, там были разные истории. Про дружбу с Маратом Сафиным. Как встречалась с Григором Димитровым. И «я целовалась с 17-летним Мбаппе». Это создает определенный образ.

– Окей. Ну а что, все это было в моей жизни. Я с очень многими футболистами знакома. Вот посмотри мою стену: футболка Месси, бутсы с автографами Пеле и Лео. Футболку Криштиану подарила ребятам из детского дома. Его, правда, лично не знаю. А вот Неймара и Мбаппе – да. Очень со многими легендами мы общаемся, я брала интервью.

– Просто постоянно романтический флер – встречалась, целовалась…

– С Димитровым у нас правда был роман, мы встречались. Ну, было, что я могу сделать? Марат – мой любимый друг, просто друг, и у нас очень теплые и классные отношения. Без романтики. 

А так – разное случалось. Все-таки 45, большая история, ха-ха.

– Многие не поняли, как получилось с Мбаппе.

– Да нормально было. По ним не скажешь, что 17 лет. Они прилетали в Монако на уик-энд с Неймаром. Мы ходили вместе на ужин. Потом на дискотеку, там напились, и я очухалась от того, что целуюсь с Мбаппе.

– Обычная вечеринка в Монако?

– Да-да. Но дальше этого ничего не пошло. Я могу пофлиртовать, но не падкая на такие дела. Мне надо, чтобы контакт был, эмоции, чтобы чувствовала человека. По-другому не могу. Просто механизм меня не интересует, – рассказала экс-участница «Дома-2».

Виктория Боня – интервью: восхождение на Эверест, зависть к Курниковой, поцелуй с Мбаппе

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoМарат Сафин
logoГригор Димитров
logoКилиан Мбаппе
Виктория Боня
logoНеймар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Экстрим в Telegram
Материалы по теме
Как Нассер Аль-Хелайфи стал самым влиятельным человеком мирового футбола
5815 июня, 17:50
Кафу о 0:5 в финале ЛЧ: «Такой матч случается раз в сто лет. Жаль «Интер», но так пропускать – ненормально. В «ПСЖ» были Месси, Неймар, Мбаппе, но трофеи не выигрываются за счет имен»
2214 июня, 18:38
Глубокие декольте, кожаные куртки, кусочки семейников – в чем играли на «Ролан Гаррос»?
3311 июня, 13:13
Главные новости
Виктория Боня: «На Эвересте просто сказала себе: «Господи, я готова умереть. Если надо – забери мою жизнь прямо сейчас»
2сегодня, 11:25
Виктория Боня: «Cегодня пришло время понять, что женщина – не слабый пол. Есть мужчины гораздо слабее женщин»
сегодня, 11:05
Боня о хейте из-за восхождения на Эверест: «Мы видим мужчин с перепелиными яйцами, которые не могут признать, что русская женщина может совершать такое»
36сегодня, 10:55
Виктория Боня: «Меня очень раздражала Анна Курникова. Думала: фу, какая противная. Но потом поняла, что просто завидую»
15сегодня, 10:30
Виктория Боня о восхождении на Эверест за 20 млн рублей: «Многим удобнее думать, что меня занесли. Так спокойнее живется. Это ограниченность мышления»
34сегодня, 10:22
Спортсмен из Красноярска Михаил Морозенко погиб во время горного забега на 100 км в Домбае. Он сорвался с ледника
16 июня, 11:56
Российская бодибилдерша Юлия Родина погибла в Таиланде
215 июня, 14:59
Непальский альпинист Ками Рита поднялся на Эверест в 31-й раз и обновил собственный мировой рекорд
4827 мая, 06:25
Несколько ведущих российских армрестлеров подозреваются в применении допинга. В их пробах были найдены анаболические стероиды
23 мая, 13:29
Хафтор Бьернссон, сыгравший Гору в «Игре престолов», стал вторым на турнире по силовому экстриму в Красноярске
2420 апреля, 17:10
Ко всем новостям
Последние новости
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
113 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
15 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
13 июля 2024, 10:37
тест
17 июня 2024, 18:27
На «Игора Драйв» прошел 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
17 августа 2023, 07:20
Чемпионат России по самокату 2022 состоится в Москве уже в это воскресенье
20 сентября 2022, 13:40Реклама
В Москве пройдет профильная конференция, посвященная развитию индустрии скалолазания – Climb Summit
15 марта 2022, 08:39Друзья сайта
Этап Кубка мира по спортивному скалолазанию в Москве отменен
225 февраля 2022, 17:47