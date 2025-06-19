Виктория Боня о том, как целовалась с 17-летним Мбаппе: «В Монако пошли на дискотеку, там напились, и я очухалась от того, что целуюсь с ним»

Виктория Боня рассказала о том, как целовалась с 17-летним Мбаппе на дискотеке.

– Переходил на Спортсе’’ по тегу с твоей фамилией, там были разные истории. Про дружбу с Маратом Сафиным. Как встречалась с Григором Димитровым. И «я целовалась с 17-летним Мбаппе». Это создает определенный образ.

– Окей. Ну а что, все это было в моей жизни. Я с очень многими футболистами знакома. Вот посмотри мою стену: футболка Месси, бутсы с автографами Пеле и Лео. Футболку Криштиану подарила ребятам из детского дома. Его, правда, лично не знаю. А вот Неймара и Мбаппе – да. Очень со многими легендами мы общаемся, я брала интервью.

– Просто постоянно романтический флер – встречалась, целовалась…

– С Димитровым у нас правда был роман, мы встречались. Ну, было, что я могу сделать? Марат – мой любимый друг, просто друг, и у нас очень теплые и классные отношения. Без романтики.

А так – разное случалось. Все-таки 45, большая история, ха-ха.

– Многие не поняли, как получилось с Мбаппе.

– Да нормально было. По ним не скажешь, что 17 лет. Они прилетали в Монако на уик-энд с Неймаром. Мы ходили вместе на ужин. Потом на дискотеку, там напились, и я очухалась от того, что целуюсь с Мбаппе.

– Обычная вечеринка в Монако?

– Да-да. Но дальше этого ничего не пошло. Я могу пофлиртовать, но не падкая на такие дела. Мне надо, чтобы контакт был, эмоции, чтобы чувствовала человека. По-другому не могу. Просто механизм меня не интересует, – рассказала экс-участница «Дома-2».

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