«Даже с Карпиным «Динамо» не будет претендовать на чемпионство. Против «Зенита» у них нет шансов». Петржела о москвичах

Властимил Петржела не верит в титул Валерия Карпина с «Динамо».

Главный тренер сборной России возглавил московский клуб и теперь совмещает посты.

«Даже с приходом Карпина «Динамо» не будет претендовать на чемпионство. Против «Зенита» у них нет шансов», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Петржела.

В сезоне-2024/25 «Зенит» стал вторым в Мир РПЛ после шести чемпионств подряд. А «Динамо» заняло 5-е место.