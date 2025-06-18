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«Даже с Карпиным «Динамо» не будет претендовать на чемпионство. Против «Зенита» у них нет шансов». Петржела о москвичах

Властимил Петржела не верит в титул Валерия Карпина с «Динамо».

Главный тренер сборной России возглавил московский клуб и теперь совмещает посты.

«Даже с приходом Карпина «Динамо» не будет претендовать на чемпионство. Против «Зенита» у них нет шансов», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Петржела.

В сезоне-2024/25 «Зенит» стал вторым в Мир РПЛ после шести чемпионств подряд. А «Динамо» заняло 5-е место.

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Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoЗенит
logoВластимил Петржела
logoпремьер-лига Россия
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