Генсек РФС Митрофанов о назначении Карпина в «Динамо»: «Мы не возражали, но в случае допуска сборной контракт с клубом должен быть прекращен. Сейчас пересечение интересов минимальное»

Генеральный секретарь РФС высказался о совмещении постов Валерием Карпиным.

Ранее главный тренер сборной России возглавил «Динамо».

– Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо». Легко ли было договориться о совмещении?

– Прежде всего мы руководствуемся позицией, озвученной президентом РФС Александром Валерьевичем Дюковым, что в период неучастия в официальных спортивных турнирах нашей сборной и клубов не только нагрузка меньше, но и определенное пересечение каких‑то интересов – минимальное.

В ситуации, когда сборная участвует в официальных соревнованиях, является элементом увеличения трансферной стоимости футболиста, вызов игрока на какой‑то порядок увеличивает его трансферную стоимость. Сейчас же, когда сборная играет только товарищеские матчи, когда мы выстраиваем команду на будущее, такого прямого эффекта, как в нормальной ситуации, нет.

Поэтому мы были готовы к тому, чтобы Валерий Георгиевич совмещал работу в сборной с работой в одном из клубов РПЛ. Напомню, что изначально он пришел в сборную из «Ростова» и совмещал работу в сборной с работой в клубе. Потом он уже ушел из «Ростова» и стал работать только в сборной, а после вернулся к клубной работе в качестве совмещения.

Мы были не против, когда Валерий Георгиевич обратился к нам с вопросом, может ли он в принципе разговаривать с какими‑то клубами, которые на него выходят. Мы сказали: «Да, пожалуйста, сами переговоры вполне возможны». И уже после того, как он, очевидно, договорился с футбольным клубом «Динамо», «Динамо» официально направило нам запрос.

Мы не возражали против заключения этого договора с оговоркой, согласно которой при проведении официальных спортивных турниров, в которых участвует сборная России, по заявлению РФС контракт с «Динамо» должен быть прекращен. Такие условия есть в контракте с «Динамо», и тренер, соответственно, возвращается исключительно к работе в РФС.

Но это, опять же, просто опция. Дай бог, мы дойдем с вами до той ситуации, когда будет принято как можно раньше соответствующее решение. И будем, исходя из временных рамок, принимать это решение, – сказал Максим Митрофанов.