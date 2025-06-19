«Пари НН» купил 18-летнего Ивлева у «Факела» и отдал Мухина в аренду «Соколу»
Андрей Ивлев перешел в «Пари НН» из «Факела».
Нижегородский клуб объявил о трансфере 18-летнего полузащитника. С ним заключен контракт на 3 года.
Также «Пари НН» отдал в аренду «Соколу» полузащитника Антона Мухина.
Ивлев провел 21 матч в прошлом сезоне Мир РПЛ и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.
Ранее сообщалось, что Мухин был избит в бане прежде судимым президентом баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуардом Сандлером. Футболист написал заявление в полицию, у него диагностировано сотрясение мозга.
Интер Майами
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Пари НН»
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