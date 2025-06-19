1

«Пари НН» купил 18-летнего Ивлева у «Факела» и отдал Мухина в аренду «Соколу»

Андрей Ивлев перешел в «Пари НН» из «Факела».

Нижегородский клуб объявил о трансфере 18-летнего полузащитника. С ним заключен контракт на 3 года.

Также «Пари НН» отдал в аренду «Соколу» полузащитника Антона Мухина.

Ивлев провел 21 матч в прошлом сезоне Мир РПЛ и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

Ранее сообщалось, что Мухин был избит в бане прежде судимым президентом баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуардом Сандлером. Футболист написал заявление в полицию, у него диагностировано сотрясение мозга.

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?5977 голосов
Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Пари НН»
logoПари НН
logoАнтон Мухин
logoпремьер-лига Россия
трансферы
logoПервая лига
logoСокол
logoАндрей Ивлев
logoФакел
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генсек РФС Митрофанов о матчах «Пари НН» в Саранске: «Выставка «Росатома» – важное государственное мероприятие. Регламент допускает использование резервных стадионов»
47сегодня, 10:14
«Пари НН» может сыграть 2-4 матча в Саранске на старте сезона. На стадионе в Нижнем в августе будет выставка «Росатома» (Иван Карпов)
49сегодня, 08:56
Медведев о том, что «Пари НН» останется в РПЛ: «Зачем тогда нужно было играть стыки? Могли провести другие. Думаю, будут изменения в регламенте»
17вчера, 12:23
Главные новости
Глава МИД Венгрии о матче сборных: «Надеемся, что Россия сможет вернуться на международную арену. Российские дзюдоисты участвуют в ЧМ в Будапеште, пловцы были на ЧМ-2024»
18 минут назад
«Барса» надеется на уход тер Стегена, Фати, Кристенсена и еще четырех игроков для соблюдения правил Ла Лиги после покупок Гарсии и Уильямса. Марк-Андре не хочет уходить
1327 минут назад
Депутат Даванков о проблемах «Химок» и «Витязя»: «Государство не должно вмешиваться. Его вмешательство мешает клубам развиваться»
2042 минуты назад
Мостовой о расширении: «Как минимум 18 команд должны быть в РПЛ. В такой огромной стране мало 16 клубов, в других по 20 играет»
1451 минуту назад
Тимоти Веа о приеме у Трампа: «Это было странно. Когда он начал говорить о политике и Иране, мысли были такие: «Мужик, я просто хочу играть в футбол»
1452 минуты назад
Митрофанов об атаке Израиля на Иран: «Вопрос не в бане Израиля. Нужно снимать бан с российских команд, это было бы справедливо. Двойные стандарты – это неправильно»
66сегодня, 11:25
Канделаки о 10-летии «Матч ТВ»: «Нам удалось построить бренд, который любят и уважают. Благодаря поддержке «Газпрома» канал является важнейшим игроком на спортивном рынке России»
95сегодня, 10:59
Мы убрали у клубов общий элемент – вспомните его?
сегодня, 11:00
Кордоба, Угальде, Глушенков, Акинфеев, Батраков, Барко, Агкацев, Кисляк – финалисты премии Winline Герои РПЛ в номинации «Игрок сезона»
10сегодня, 10:48
«Локомотив» объявил о переходе Бакаева. Контракт – на 2 года
40сегодня, 10:39Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Эрреру и Фигаля из «Боки» дисквалифицировали на 4 матча за удаления в матче с «Бенфикой» на КЧМ
3 минуты назад
Дженнаро Гаттузо: «В Серии А играли 68% иностранцев и 32% итальянцев в этом сезоне. Мы должны дать нашим молодым игрокам шанс расти»
16 минут назад
Состоялся полноценный релиз футбольного симулятора Rematch. Роналдиньо – амбассадор игры
126 минут назадИгры
Капаррос стал первым почетным президентом «Севильи». На счету экс-тренера больше всего официальных матчей и побед во главе клуба
30 минут назад
Маскерано об «Интер Майами» на КЧМ: «Мы хотим проверить себя против соперников, играющих в Европе, в ЛЧ. Футбол – это 11 на 11 и один мяч, мы надеемся доказать, чего стоим»
5сегодня, 11:34
5 лучших результатов 1-го тура КЧМ в фэнтези – у игроков «Баварии»
сегодня, 11:18Фэнтези
Марио Суарес о безголевой серии Гризманна: «Атлетико» играет так, что ему часто приходится находиться в 70 метрах от ворот. Сильные стороны таких игроков раскрываются ближе к штрафной»
1сегодня, 11:15
Дмитрий Аленичев: «Хочется, чтобы Батраков и Кисляк сейчас не думали о Европе, а сосредоточились на РПЛ. Сыграют новый сезон так же, как предыдущий – можно говорить о европейских клубах»
6сегодня, 11:11
Сычев о Челестини: «В «Марселе» он был мозгом команды, отличался интеллектом и вне поля, знал 3 языка. Я был уверен, что он посвятит себя тренерству»
4сегодня, 10:57
Делап, Хейсен, Льюис-Скелли, Керкез, Нванери и Роджерс – в шорт-листе претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона от PFA
5сегодня, 10:41