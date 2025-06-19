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Трамп спросил игроков «Юве» о трансгендерах: «Может ли женщина попасть в вашу команду, ребята?». Гендиректор Комолли ответил: «У нас очень хорошая женская команда»

Дональд Трамп попытался обсудить с командой «Ювентуса» трансгендеров в спорте.

Итальянский клуб прибыл в США на клубном чемпионате мира и принял участие во встрече с американским президентом.

В какой-то момент Трамп, который в феврале подписал указ о запрете трансгендерным участникам заниматься женским спортом, спросил игроков и персонал «Ювентуса» об их мнении по этому вопросу, сообщает The Guardian.

«Может ли женщина попасть в вашу команду, ребята?» – спросил Трамп игроков, которые нервно улыбнулись, но не ответили.

Когда Трамп снова задал вопрос, генеральный директор «Ювентуса» Дамьен Комолли попытался уклониться от ответа. «У нас очень хорошая женская команда». Женская команда «Ювентуса» является действующим чемпионом Серии А.

«Но они должны играть с женщинами», – сказал на это Трамп.

После того, как Комолли посмотрел в пол и промолчал, президент добавил: «Он очень дипломатичен».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Guardian
Политика
logoДональд Трамп
дискриминация
женский футбол
Дамьен Комолли
logoсерия А Италия
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