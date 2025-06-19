Экс-девушка Мак Аллистера хотела получить от игрока 6 млн долларов компенсации.

В 2024 году сообщалось, что инфлюэнсер Камила Майян, бывшая девушка полузащитника «Ливерпуля » и сборной Аргентины, потребовала финансовую компенсацию за пять лет их отношений.

По данным Clarin, Майян требовала компенсацию в размере 6 млн долларов из-за того, что Мак Аллистер бросил ее ради нынешней спутницы, Айлен Ковы, которая сейчас ждет ребенка. Из-за этого Майян запросила компенсацию за годы отношений, большую часть которых Камила провела с Алексисом в Англии, что мешало ей сосредоточиться на собственной карьере.

Однако шансы Майян на получение компенсации уменьшились: дело решили рассматривать в Англии, о чем просили адвокаты футболиста. В английской судебной практике нет концепции финансовой компенсации после отношений. Было решено, что дело не находится в юрисдикции аргентинских судов, так как пара проживала в Англии.

Майян может обжаловать решение о переносе дела в Англию в суде более высокой инстанции, однако за это она будет должна заплатить 3% от запрашиваемых 6 млн долларов – 180 тысяч долларов.