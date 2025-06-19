  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бывшая девушка Мак Аллистера требовала 6 млн долларов за 5 лет отношений после ухода Алексиса к другой. Дело перенесли в Англию, из-за чего инфлюэнсер вряд ли получит компенсацию
9

Бывшая девушка Мак Аллистера требовала 6 млн долларов за 5 лет отношений после ухода Алексиса к другой. Дело перенесли в Англию, из-за чего инфлюэнсер вряд ли получит компенсацию

Экс-девушка Мак Аллистера хотела получить от игрока 6 млн долларов компенсации.

В 2024 году сообщалось, что инфлюэнсер Камила Майян, бывшая девушка полузащитника «Ливерпуля» и сборной Аргентины, потребовала финансовую компенсацию за пять лет их отношений.

По данным Clarin, Майян требовала компенсацию в размере 6 млн долларов из-за того, что Мак Аллистер бросил ее ради нынешней спутницы, Айлен Ковы, которая сейчас ждет ребенка. Из-за этого Майян запросила компенсацию за годы отношений, большую часть которых Камила провела с Алексисом в Англии, что мешало ей сосредоточиться на собственной карьере.

Однако шансы Майян на получение компенсации уменьшились: дело решили рассматривать в Англии, о чем просили адвокаты футболиста. В английской судебной практике нет концепции финансовой компенсации после отношений. Было решено, что дело не находится в юрисдикции аргентинских судов, так как пара проживала в Англии.

Майян может обжаловать решение о переносе дела в Англию в суде более высокой инстанции, однако за это она будет должна заплатить 3% от запрашиваемых 6 млн долларов – 180 тысяч долларов.

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?5392 голоса
Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Clarin
светская хроника
logoАлексис Мак Аллистер
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
девушки и спорт
logoСборная Аргентины по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мак Аллистер об иске бывшей девушки о компенсации за 5 лет отношений: «Это ее решение, она имеет право. Знаю, как все было на самом деле, поэтому я совершенно спокоен»
414 ноября 2024, 11:40
Адвокат бывшей девушки Мак Аллистера о требовании компенсации за отношения: «Закон защищает более слабую сторону в паре. Камила не хочет раздувать эту тему»
3726 июля 2024, 10:00
Бывшая девушка Мак Аллистера требует компенсацию за 5 лет отношений. Инфлюэнсер обратилась в суд
19126 июля 2024, 08:28
Главные новости
Вы опытный маркетолог, который круто продвигает продукты и привлекает трафик? Тогда ждем вас в Кибере!
28 минут назадВакансия
«Пари НН» может сыграть 2-4 матча в Саранске на старте сезона. На стадионе в Нижнем в августе будет выставка «Росатома» (Иван Карпов)
2732 минуты назад
Генич о Карпине: «Я возмущен, что ничего не выигравший тренер необходим и сборной, и суперамбициозному «Динамо». В стране не найти тренера для сборной с 6 матчами в год?»
10041 минуту назад
Мусаев, Николич, Тедеев – финалисты премии Winline Герои РПЛ в номинации тренер сезона
753 минуты назад
«Ливерпуль» готов предложить 100 млн фунтов и бонусы за Исака. «Ньюкасл» хочет больше 150 млн за второго бомбардира сезона АПЛ (GiveMeSport)
4954 минуты назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер Майами» сыграет с «Порту», «ПСЖ» примет «Ботафого», «Челси» встретится с «Фламенго» в пятницу
9сегодня, 08:21
Нико Уильямс будет получать в «Барсе» 7-8 млн евро «чистыми» в случае перехода. Каталонцы ведут переговоры с «Атлетиком»
36сегодня, 08:15
Дегтярев об РПЛ: «Считаю оправданной дискуссию о снижении числа легионеров – молодым нужна практика. Хотя не стоит полностью отказываться от иностранцев»
47сегодня, 07:57
Борис Ротенберг про РПЛ: «Расширять можно все что угодно. Главное – штаны не порвать. Выйти и потерять неправильно бюджет – что произошло с «Химками»
31сегодня, 07:48
Агент Денисова: «Один из лучших игроков «Спартака» по цифрам. Я встречался с хейтерами Даниила – толком ничего не могли объяснить»
44сегодня, 07:36
Ко всем новостям
Последние новости
Бакаев подписал контракт с «Локо». Вингер взял 7-й номер в клубе (Иван Карпов)
15 минут назад
Севикян ушел из «Локомотива» после аренды и вернулся в «Ференцварош». У вингера один ассист в 14 матчах сезона РПЛ
6 минут назад
«ПСЖ» – «Ботафого». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
14 минут назад
Марио Суарес: «Атлетико» не хватает талантов, которые могут решить исход матчей. Нужны подписания – Симеоне хочет привлечь 2-3 игроков, чтобы сделать команду лучше»
21 минуту назад
«Сиэтл Саундерс» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 01:00
36 минут назад
«Интер Майами» – «Порту». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
345 минут назад
Консейсау набрал 13 очков с «Аль-Айном» – полузащитник «Ювентуса» сделал дубль. У Алберту Кошты 12 за 2 ассиста
сегодня, 08:25Фэнтези
Гуарирапа вернулся в «Сочи» после аренды в ЦСКА. У форварда 5 голов в 20 матчах сезона РПЛ
14сегодня, 08:06
Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Саудовская Аравия встретится с США в пятницу, Канада – с Кюрасао в воскресенье
7сегодня, 06:30
«Интер» предложил 22+3 млн евро за Бонни. «Парма» хочет 25 млн за форварда
5сегодня, 05:55