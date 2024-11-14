Мак Аллистер об иске бывшей девушки о компенсации за 5 лет отношений: «Это ее решение, она имеет право. Знаю, как все было на самом деле, поэтому я совершенно спокоен»

Алексис Мак Аллистер прокомментировал иск со стороны бывшей девушки.

Ранее стало известно, что бывшая девушка полузащитника «Ливерпуля», инфлюенсер Камила Майян, подала судебный иск против игрока с требованием финансовой компенсации за пять лет их отношений. Пара рассталась более полутора лет назад.

«Никаких отношений больше не было [после расставания]. Она выбрала свой путь, я выбрал свой, и на этом все. Что касается остального, то все находится в суде, где и должно быть, и мы ждем.

В свое время мы все обсудили, что было нужно, но это было явно ее решение, все в порядке, и она имеет на это право. Я думаю, это нормально в отношениях; она решила выйти и рассказать о том, что чувствовала или во что верила, но я знаю, как все было на самом деле, поэтому я совершенно спокоен», – сказал полузащитник «Ливерпуля ».