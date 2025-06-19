«Реал» реализовал 12 из 19 пенальти в сезоне. Вальверде не забил Буну в матче с «Аль-Хилалем»

«Реал» реализовал 12 из 19 пенальти в этом сезоне.

Команда под руководством Хаби Алонсо сыграла вничью с «Аль-Хилалем » (1:1) в 1-м туре чемпионата мира среди клубов.

На 92-й минуте при счете 1:1 хавбек мадридцев Федерико Вальверде не реализовал одиннадцатиметровый – вратарь саудовской команды Яссин Буну отразил удар.

В этом сезоне игроки «Реала » исполняли пенальти 19 раз, 7 попыток не было реализовано (37%).