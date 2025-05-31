«Барса» хочет провести Кубок Гампера на «Камп Ноу» в августе, чтобы протестировать обновленный стадион. Матч могут посетить 25 тысяч зрителей

«Барселона» может провести Кубок Гампера на «Камп Ноу».

В каталонском клубе надеяться, что ход строительных работ позволит провести тестовый матч на Кубке Жоана Гампера.

«Барселона » хочет провести игру в присутствии 25 тысяч зрителей, об этом сообщает Diario Sport со ссылкой на Catalunya Ràdio.

Матч Кубка Гампера состоится 10 августа. При этом каталонцы не смогут сыграть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис», поскольку 9 августа пройдет концерт Blackpink.