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«Барселона» получила разрешение провести первые три матча Ла Лиги на выезде. На подготовку «Камп Ноу» есть время как минимум до сентября

«Барселона» может продолжать работы на «Камп Ноу» как минимум до сентября.

ESPN сообщает, что Ла Лига разрешила «блаугране» провести первые три матча ближайшего чемпионата Испании на выезде. Это связано с продолжающейся реконструкцией арены каталонцев.

Таким образом, матчей Примеры на «Камп Ноу», вероятно, не будет до начала осени.

Последние два сезона «Барселона» играла на «Олимпик Льюис Компанис».

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Опубликовал: Александр Суряев
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