Палестинские беженцы из-за эксплуатации на «Камп Ноу» подали в суд. Они жалуются на незаконное увольнение, выплату заниженной зарплаты, рабочий день 10+ часов по 7 дней в неделю

Палестинские беженцы подали в суд из-за эксплуатации на стройке «Камп Ноу».

Группа палестинских беженцев, до недавнего времени работавшая на строительной площадке реконструируемого домашнего стадиона «Барселоны », обратилась в суд, сообщает El Periódico.

Работники жалуются на незаконное увольнение, выплату им заработной платы ниже согласованной по коллективному договору, а также на рабочий день более 10 часов и в некоторых случаях работу по семь дней в неделю. Они обвинили субподрядчика в эксплуатации их труда.

Как добавляет El Triangle, иск подали пять человек, они заявили, что были наняты компанией Opportunity of a Lifetime на срок от одного до двух месяцев. При этом они фактически работали на другого субподрядчика турецкой компании Limak, ведущей строительство.

Адвокат компании Colectivo Ronda Хелена Васкес заявила, что существует сеть компаний, которые прикрывают друг друга, чтобы «уклониться от ответственности». Она утверждает, что уведомление о судебном разбирательстве по одному из дел уже поступило и назначено на март-январь 2027 года. Адвокат опасается, что может случиться так, что к тому моменту компании-ответчика уже не будет существовать, и возместить причиненный ущерб будет очень сложно.

По ее словам, эти работники – очень уязвимые люди, которые бегут из страны, находящейся в состоянии войны, и подвергаются вопиющему нарушению своих трудовых прав. «И главный ответственный – это «Барса”, клуб несет моральную ответственность и должен ответить», – заключила Васкес.

Фото: elperiodico.com