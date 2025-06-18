Россиянин проиграл 500 тысяч рублей, поставив 5+ голов «Сити» в матче с «Видадом». «Горожане» выиграли 2:0

Клиент Olimpbet проиграл крупную сумму на матче «Манчестер Сити» – «Видад».

Беттор поставил 500 тысяч рублей на то, что английский клуб забьет минимум 5 голов в матче клубного чемпионата мира. Коэффициент составил 3.51, потенциальный выигрыш – 1 755 000 рублей.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Сити» – россиянин проиграл 500 тысяч рублей.

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