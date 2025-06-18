«Реал» – сильнейшая команда мира, вероятно. «Аль-Хилаль» готов к сложному матчу». Индзаги об игре КЧМ
Симоне Индзаги назвал «Реал Мадрид» сильнейшей командой мира.
Сегодня «Аль-Хилаль» сыграет с со «сливочными» в 1-м туре чемпионата мира среди клубов. Это будет дебютный матч итальянца во главе саудовского клуба. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
«Нам будет противостоять, вероятно, сильнейшая команда мира.
Это будет очень сложный матч, но мы готовы к вызову и будем играть так, как умеем», – сказал главный тренер «Аль-Хилаля» Индзаги.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: FcInterNews.it
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