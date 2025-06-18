«Реал» – сильнейшая команда мира, вероятно. «Аль-Хилаль» готов к сложному матчу». Индзаги об игре КЧМ

Симоне Индзаги назвал «Реал Мадрид» сильнейшей командой мира.

Сегодня «Аль-Хилаль» сыграет с со «сливочными» в 1-м туре чемпионата мира среди клубов. Это будет дебютный матч итальянца во главе саудовского клуба. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Нам будет противостоять, вероятно, сильнейшая команда мира.

Это будет очень сложный матч, но мы готовы к вызову и будем играть так, как умеем», – сказал главный тренер «Аль-Хилаля » Индзаги .