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Мудрик прошел проверку на детекторе лжи после положительного теста на допинг, заявил гендиректор «Шахтера»: «Это станет частью доказательств того, что он не совершал ничего плохого намеренно»

Михаил Мудрик прошел проверку на детекторе лжи после положительного теста на допинг.

Об этом рассказал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

В декабре 2024 года стало известно, что украинский полузащитник сдал положительный допинг-тест. Сам футболист заявил, что не нарушал антидопинговые правила сознательно. Утверждалось, что Михаилу сделали инъекцию стволовых клеток коровы в сборной, они могли содержать мельдоний.

«Я много раз разговаривал с Мудриком с тех пор, как возникла эта проблема с допингом. Он не понимает, как это могло произойти. Он понятия не имеет. Вообще не имеет.

Поэтому его адвокаты организовали для него проверку на детекторе лжи, которую он прошел. Это станет частью доказательств того, что он не совершал ничего плохого намеренно.

Мудрик ясно дал понять, что это не его вина, что у него положительный результат теста. Теперь нам нужно выяснить, как это произошло и кто это сделал. Его адвокаты пытаются это выяснить.

По-прежнему нет результатов пробы В, поэтому вопрос остается открытым. Никто не знает, что произошло. Я желаю Мудрику всего наилучшего. Он профессионал высочайшего уровня и очень хороший человек. Его следует защищать», – приводит слова Палкина GiveMeSport.

Опубликовал: Алексей Белоус
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детектор лжи
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