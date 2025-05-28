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Мудрик приехал в Польшу поддержать «Челси» в финале Лиги конференций. Мареска удивился, узнав об этом: «Он здесь? Или только едет? Ну, я рад за Мишу»

Михаил Мудрик приехал в Польшу поддержать «Челси» в финале ЛК.

В декабре 2024 года стало известно, что украинский полузащитник сдал положительный допинг-тест. Сам футболист заявил, что не нарушал антидопинговые правила сознательно. Утверждалось, что Михаилу сделали инъекцию стволовых клеток коровы в сборной, они могли содержать мельдоний. Сейчас он временно отстранен от футбола. Игроку может грозить длительная дисквалификация. 

Ранее вингер «Челси» был замечен во Вроцлаве, где сегодня состоится финал Лиги конференций против «Бетиса». 

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска удивился, когда на пресс-конференции ему сообщили об этом.

«Если честно, я просто… я не знаю. Он здесь? Или только едет? Он здесь? Ну, я рад за Мишу [Мудрика], что он здесь. Не знаю… просто рад за Мишу, что он здесь», – сказал Мареска. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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