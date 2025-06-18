Денис Глушаков: «ПМЭФ – очень масштабное мероприятие. Люди приезжают со всего мира. Форум только на пользу многим компаниям и организациям. Деловое и хорошее место»
Денис Глушаков назвал ПМЭФ масштабным мероприятием.
18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025), который продлится до 21 июня, тема мероприятия – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Страной-гостем стал Бахрейн.
«ПМЭФ проходит ежегодно. Я считаю, что это очень масштабное мероприятие, конечно. Люди приезжают сюда со всего мира и хотят здесь побывать.
Я думаю, что форум только на пользу многим компаниям и организациям, чтобы вместе обсудить дружеские и партнерские отношения. Деловое и хорошее место.
Я в первый раз принимаю участие в этом форуме. До этого был в Уфе. В этом году пригласили в Петербург», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Глушаков.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
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