Денис Глушаков: «ПМЭФ – очень масштабное мероприятие. Люди приезжают со всего мира. Форум только на пользу многим компаниям и организациям. Деловое и хорошее место»

Денис Глушаков назвал ПМЭФ масштабным мероприятием.

18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025), который продлится до 21 июня, тема мероприятия – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Страной-гостем стал Бахрейн.

«ПМЭФ проходит ежегодно. Я считаю, что это очень масштабное мероприятие, конечно. Люди приезжают сюда со всего мира и хотят здесь побывать.

Я думаю, что форум только на пользу многим компаниям и организациям, чтобы вместе обсудить дружеские и партнерские отношения. Деловое и хорошее место.

Я в первый раз принимаю участие в этом форуме. До этого был в Уфе. В этом году пригласили в Петербург», – сказал бывший полузащитник «Спартака » и сборной России Глушаков.