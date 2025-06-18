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Глушаков о завершении карьеры: «Наверное, уже все – 38 лет, пора заканчивать, не все вечны. Официально еще не объявлял, но, думаю, хватит»

Денис Глушаков уже решил завершить спортивную карьеру, но пока не объявил.

«Наверное, уже все, хватит. 38 лет, пора заканчивать. Не все вечны.

Официально еще не объявлял о завершении карьеры, но думаю, что уже хватит», – сказал бывший полузащитник сборной России Глушаков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В составе «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Он также выступал за «Локомотив», «Ахмат», «Химки» и другие клубы.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoДенис Глушаков
logoСпартак
logoЛокомотив
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logoпремьер-лига Россия
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