Кто запретил цикл болельщика «Спартака» на Спортсе’‘? Разбираются Александр Дорский и Станция Стрит
Репортаж с церемонии «Спортивного блогера года» провел дуэт автора Спортса” Александра Дорского и новой портативной колонки с AI-ассистентом «Алисой».
Гости премии проверили свои знания и ответили на самые спортивные и медиаспортивные вопросы:
– Что такое цикл болельщика «Спартака»?
– Кто играл в полуфиналах первого сезона МФЛ?
– Кто или что сближает людей?
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Ничего не выиграет
Опубликовано: Sports
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