Кто запретил цикл болельщика «Спартака» на Спортсе’‘? Разбираются Александр Дорский и Станция Стрит

Репортаж с церемонии «Спортивного блогера года» провел дуэт автора Спортса” Александра Дорского и новой портативной колонки с AI-ассистентом «Алисой».

Гости премии проверили свои знания и ответили на самые спортивные и медиаспортивные вопросы:

– Что такое цикл болельщика «Спартака»?

– Кто играл в полуфиналах первого сезона МФЛ?

– Кто или что сближает людей?