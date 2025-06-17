«Фенербахче» интересуется Васкесом и сделал запрос по футболисту «Реала», у которого истекает контракт
«Фенербахче» интересуется Лукасом Васкесом.
Турецкий клуб, который тренирует Жозе Моуринью, сделал запрос по футболисту «Реала», сообщает журналист Ягыз Сабунчуоглу.
Сообщалось, что 33-летний защитник сыграет за «Реал» на клубном чемпионате мира, после чего покинет клуб свободным агентом.
Васкес находится в системе «Реала» с 2007 года. В составе мадридского клуба защитник провел 398 матчей и выиграл 21 трофей, в том числе 4 титула Ла Лиги и 5 кубков Лиги чемпионов.
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Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Ягыза Сабунчуоглу в X
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