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«Фенербахче» интересуется Васкесом и сделал запрос по футболисту «Реала», у которого истекает контракт

«Фенербахче» интересуется Лукасом Васкесом.

Турецкий клуб, который тренирует Жозе Моуринью, сделал запрос по футболисту «Реала», сообщает журналист Ягыз Сабунчуоглу.

Сообщалось, что 33-летний защитник сыграет за «Реал» на клубном чемпионате мира, после чего покинет клуб свободным агентом.

Васкес находится в системе «Реала» с 2007 года. В составе мадридского клуба защитник провел 398 матчей и выиграл 21 трофей, в том числе 4 титула Ла Лиги и 5 кубков Лиги чемпионов.

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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Ягыза Сабунчуоглу в X
logoЛукас Васкес
logoвысшая лига Турция
logoФенербахче
logoРеал Мадрид
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