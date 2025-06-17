  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Хвича – 3-й, Леау – 4-й, Диас – 6-й
36

Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Хвича – 3-й, Леау – 4-й, Диас – 6-й

Винисиус Жуниор стал первым в списке лучших левых вингеров мира от FourFourTwo.

После завершения основных турниров британский журнал обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.

В десятку сильнейших левых вингеров попали:

1. Винисиус ЖуниорРеал»).

2. Рафинья ДиасБарселона»).

3. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).

4. Рафаэл Леау («Милан»).

5. Брэдли Барколя («ПСЖ»).

6. Луис Диас («Ливерпуль»).

7. Коди Гакпо («Ливерпуль»).

8. Нико Уильямс («Атлетик»).

9. Энтони Гордон («Ньюкасл»).

10. Каору Митома («Брайтон»).

Чего добьется Карпин в «Динамо»?33068 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
рейтинги
logoНьюкасл
logoРафинья Диас
logoКоди Гакпо
logoВинисиус Жуниор
logoМилан
logoНико Уильямс
logoРеал Мадрид
logoАтлетик
logoпремьер-лига Англия
logoЭнтони Гордон
logoЛиверпуль
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoлига 1 Франция
logoЛуис Диас
logoХвича Кварацхелия
FourFourTwo
logoБрэдли Барколя
logoБарселона
logoБрайтон
logoРафаэл Леау
logoПСЖ
logoКаору Митома
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе – лучший центрфорвард мира по версии FourFourTwo. Дембеле – 3-й, Холанд – 5-й, Дьокереш – 8-й
60сегодня, 18:30
Доннарумма – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Райя – 3-й, Куртуа – 4-й, Жоан Гарсия – 8-й
29сегодня, 17:28
Главные новости
Норвежский капитан японской «Уравы» прошел мимо игроков «Ривера» и не пожал им руки перед матчем
37 минут назадФото
Соединили эмблемы двух клубов – угадаете каких?
39 минут назадТесты и игры
Аллегри просит «Милан» подписать Кина. Отступные за второго бомбардира Серии А – 52 млн евро, «россонери» могут включить в сделку своего игрока
1140 минут назад
Руководство «Динамо» провело встречу с «Крыльями» по трансферу Сергеева. Москвичи настроены закрыть сделку в ближайшее время («Чемпионат»)
28сегодня, 19:25
«Зенит» и 38-летний Кержаков продлили контракт на год: «Желаем не останавливаться на достигнутом и продолжать победные традиции в составе родного клуба»
44сегодня, 19:04
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Ривер Плейт» против «Уравы», «Интер» встретится с «Монтерреем»
1765сегодня, 19:00Live
Колыванов против перехода Кисляка в «Фенербахче»: «Один уехал в «Сосьедад», и что с ним стало? Два года на помойку – Захарян растворился, хотя подавал огромные надежды»
36сегодня, 18:59
Месси получил от Баджо футболку Италии с ЧМ-1994: «Спасибо, Роберто. Ты легенда футбола»
19сегодня, 18:58Фото
«Арсенал» не готов платить 80-100 млн евро за Шешко. Лондонцы пока не делали официального предложения
41сегодня, 18:48
Мбаппе – лучший центрфорвард мира по версии FourFourTwo. Дембеле – 3-й, Холанд – 5-й, Дьокереш – 8-й
60сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Фанаты ялтинского «Рубина» просят о помощи: «Команда может прекратить существование, ряд игроков покинул расположение, а другие бойкотируют ближайший выезд. Снова убедимся что Ялта – это не про футбол?»
17 минут назад
Гендиректор «Аль-Хилаля» не жалеет о покупке Неймара за 100 млн евро: «Критиковать его за травмы несправедливо, большую часть он получает при попытках отобрать у него мяч»
218 минут назад
«Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» готовы заплатить за Сона 40 млн евро
21 минуту назад
«Фенербахче» интересуется Васкесом и сделал запрос по футболисту «Реала», у которого истекает контракт
341 минуту назад
Карпин о переговорах с другими клубами до назначения в «Динамо: «Они были менее статусные. «Зенит» ко мне не обращался»
552 минуты назад
Лалас о сборной США: «Мы часто говорим, что разнообразие – одно из наших преимуществ, но однородность легче поддается управлению. Возможно, нужно быть избирательнее, а не инклюзивнее»
254 минуты назад
Защитник «Локо» Морозов о Сафонове в «ПСЖ»: «Мотя – классный вратарь, но чтобы в это время сразу перейти без какого‑то трамплина – в голове не укладывается»
сегодня, 19:33
«Вильярреал» за 16+2 млн евро купил вингера Молейро у «Лас-Пальмаса»
2сегодня, 19:20
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Испания играет с Италией, Румыния против Словакии, Португалия забила 4 гола Грузии
3сегодня, 19:00Live
Гендиректор «Динамо» о возможном перехвате Сергеева «Зенитом»: «Значит, коллегам есть на что потратить деньги. У нас нормальные отношения, даже несмотря на ситуацию с Осипенко»
10сегодня, 18:50