Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Хвича – 3-й, Леау – 4-й, Диас – 6-й
Винисиус Жуниор стал первым в списке лучших левых вингеров мира от FourFourTwo.
После завершения основных турниров британский журнал обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.
В десятку сильнейших левых вингеров попали:
1. Винисиус Жуниор («Реал»).
2. Рафинья Диас («Барселона»).
3. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).
4. Рафаэл Леау («Милан»).
5. Брэдли Барколя («ПСЖ»).
6. Луис Диас («Ливерпуль»).
7. Коди Гакпо («Ливерпуль»).
8. Нико Уильямс («Атлетик»).
9. Энтони Гордон («Ньюкасл»).
10. Каору Митома («Брайтон»).
Чего добьется Карпин в «Динамо»?33068 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости