Гендиректор «Динамо» о возможном перехвате Сергеева «Зенитом»: «Значит, коллегам есть на что потратить деньги. У нас нормальные отношения, даже несмотря на ситуацию с Осипенко»

Гендиректор «Динамо» высказался о попытке «Зенита» помешать купить игрока.

Сообщалось , что петербуржцы, обладая правом первоочередного выкупа Ивана Сергеева, могли попробовать использовать эту опцию, чтобы форвард не достался московской команде.

– Я тоже читаю новостные каналы. Больше добавить нечего. Если эта история реальна, значит, коллегам есть на что потратить деньги.

– Какие у вас отношения с «Зенитом»?

– Мы взаимодействуем, у нас нормальные отношения. Даже несмотря на ситуацию с трансфером Осипенко, – сказал Павел Пивоваров.