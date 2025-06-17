Гендиректор «Динамо» о возможном перехвате Сергеева «Зенитом»: «Значит, коллегам есть на что потратить деньги. У нас нормальные отношения, даже несмотря на ситуацию с Осипенко»
Гендиректор «Динамо» высказался о попытке «Зенита» помешать купить игрока.
Сообщалось, что петербуржцы, обладая правом первоочередного выкупа Ивана Сергеева, могли попробовать использовать эту опцию, чтобы форвард не достался московской команде.
– Я тоже читаю новостные каналы. Больше добавить нечего. Если эта история реальна, значит, коллегам есть на что потратить деньги.
– Какие у вас отношения с «Зенитом»?
– Мы взаимодействуем, у нас нормальные отношения. Даже несмотря на ситуацию с трансфером Осипенко, – сказал Павел Пивоваров.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
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