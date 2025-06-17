«Ювентус» продлил контракт с adidas до 2038 года (Ромео Агрести)
«Ювентус» продлил сотрудничество с техническим спонсором.
По данным журналиста Ромео Агрести, туринский клуб продлил контракт с adidas до 2038 года.
«Ювентус» сотрудничает с немецким брендом с 2015 года.
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Ромео Агрести в X
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