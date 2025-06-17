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«Фенер», не плачь». Члены турецкого дисциплинарного комитета в переписке болели за «Галатасарай» и планировали отомстить Моуринью. «Фенербахче» пожаловался в федерацию

В турецком дисциплинарном комитете собирались отомстить Жозе Моуринью.

Журналисту Türkiye Gazetesi Тахиру Куму удалось ознакомиться с перепиской председателя и членов Профессионального футбольного дисциплинарного комитета (PFDK) Турецкой футбольной федерации в WhatsApp.

Он отмечает, что представители PFDK насмехаются над президентом «Фенербахче» Али Кочем и главным тренером Жозе Моуринью, а «выражения некоторых членов комитета, которые должны быть независимыми и беспристрастными, находятся на уровне фанатских кричалок».

Кум в своей статье адресовал Нури Демиртюрку, главе комитета, целый ряд вопросов:

«Нормально ли, что некоторые в общей группе комитета откровенно болеют за «Галатасарай»?

Правда ли, что вы поделились скриншотом счетчика километража своей машины, застывшего на отметке 1905 (год основания «Галатасарая» – Спортс”), и описали свои чувства в тот момент? Было ли написано: «Увидев 1905, невольно становишься частью «Системы» – с последующим смайликом?

Были ли в переписке WhatsApp во время сезона фразы вроде «Фенер», не плачь» и делился ли кто-либо унизительными видео о «Фенербахче» из соцсетей?

И, что самое важное, договаривались ли вы о том, что к Моуринью проявляют слишком много снисхождения, и писали ли: «В следующем году мы заставим их поплатиться»?

Надежные источники утверждают: «Эти сообщения были, их писали и отправляли». Но важно, чтобы вы это подтвердили. Я слышал, что скриншоты этих сообщений у кого-то есть. Более того, они, похоже, есть и у президента «Фенербахче», уважаемого Али Коча.

По моей информации, Али Коч в ближайшие дни сделает заявление по этому поводу. Сделают ли они это или решат вопрос через президента TFF – не знаю.

Но за 36 лет моей карьеры я не видел и не слышал о подобном скандале в TFF. Разве кто-то теперь скажет, что говорить о «системе» несправедливо? Если эти обвинения правдивы, это предательство комитета и организации. Если это правда, пожалуйста, подайте в отставку, чтобы не наносить дальнейший ущерб федерации и турецкому футболу», – написал Кум.

Вскоре «Фенербахче» опубликовал на своем сайте новость под заголовком «Нейтралитет под вопросом: о раскрытых переписках членов PFDK» и сообщил, что направил официальное обращение в федерацию.

«Мы считаем, что враждебному отношению, явно нарушающему принцип беспристрастности и содержащему элементы расправы и мести, нет места в турецком спорте», – отмечается в заявлении клуба.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Türkiye Gazetesi
logoФенербахче
logoГалатасарай
Федерация футбола Турции
logoвысшая лига Турция
logoЖозе Моуринью
Али Коч
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