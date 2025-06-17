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Жена Карпина об уходе из «Ростова»: «При всей любви к команде, много бухтела, что мне нужен здоровый муж. Сейчас он совершенно другой – расслабленный, незапаренный, спит по ночам»

Жена Валерия Карпина рассказала, как тренер принял решение уйти из «Ростова».

– Перед уходом из «Ростова» Карпин советовался с вами?

– Конечно. Это же очень серьезный момент. Мы можем не посоветоваться, какой купить свитер или сыр на завтрак. Но по таким фундаментальным вопросам он всегда советуется – и когда принимал «Ростов», и когда уходил. Все серьезные решения принимаем вместе.

– Это был тяжелый разговор?

– Безусловно. Мы семь лет провели в Ростове. Это большая часть нашего брака. Там родилась младшая дочка. Мы прикипели к городу, и нас там хорошо принимали. Были прекрасные отношения с руководством клуба. Просто пришел момент. В последние годы это был стресс – со всеми переездами, совмещением со сборной.

Устал. Понял, что надо уходить, как бы болезненно ни было. Помню осень 2023 года: я в Ростове с детьми три месяца, и за это время папа с нами провел 10 дней в сентябре, 10 в октябре и 10 в ноябре. Потому что замкнутый круг: с «Ростовом» поехали на матч, тут же где-то Кубок, назад не вернулись, так как нет самолетов, сразу уехали в сборную, потом опять на выезд с «Ростовом».

И вот мы с детьми в Ростове – и что с этого? Папы 20 дней в месяц нет. Ты не видишь семью – а семья не видит тебя. Еще усталость. Они могли приехать на автобусе в семь утра. Как бы прекрасно муж ни выглядел и в какой прекрасной форме ни был, ему уже не 20 лет.

Поэтому я много бухтела, что мне нужен в первую очередь здоровый муж, а не тренер «Ростова». При всей любви к команде.

– Есть тренеры, которые за сезон меняют две команды и два города. Если бы так складывалось у вашего мужа, вы бы ездили за ним?

– Ездила бы без сомнений. Почему нет? Я, если честно, не понимаю жен, у которых есть возможность ездить, но они принципиально не выбираются из Москвы. В моей реальности такого быть не может.

– Вот вашего мужа назначают в «Ростов». Как вы себя настраиваете на условную неизвестность? О чем думаете?

– Да ни о чем. Я же выбрала такого мужа – знала, на что шла. Хотя, кстати, когда мы женились, он работал экспертом на «Матч ТВ», а не тренером. Было намного понятнее, где мы и что мы.

Я человек легкий на подъем и не сильно привязываюсь к месту. Да, хотелось бы семейное гнездо в одном городе. И не хотелось бы его регулярно менять. Но мы даже в Ростове очень часто переезжали – сменили пять мест. Единственное, как я себя настраиваю: это мой муж, я его люблю и хочу быть с ним.

– Без «Ростова» ваша жизнь изменилась?

– Безусловно. Вот сейчас мы в Москве: утром муж встал, пошел на работу, вечером вернулся. Я знаю, что он каждый вечер дома. А когда жили в Ростове, он мне на неделю скидывал расписание: во столько утренняя тренировка, во столько вечерняя, там выезд.

И, конечно, совершенно другой уровень стресса. Это совершенно другой муж: расслабленный, незапаренный, спит по ночам. А не когда я просыпаюсь, а он все еще сидит на кухне и смотрит кусок матча. Или готовится, или просто не может уснуть, – сказала Дарья Карпина в интервью Спортсу’’.

Дарья Карпина – очень личное интервью жены главного тренера России

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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