Рамос о Ямале: «Желаю ему успехов, хоть он и игрок «Барсы». Хочу, чтобы сборная Испании показывала хороший результат»

Серхио Рамос пожелал Ламину Ямалю всего наилучшего.

«Для меня Ламин – это уже реальность, которая набирает силу. Он бьет рекорды, которые необычны для его возраста.

Я желаю Ламину успехов, даже несмотря на то, что он игрок «Барсы», потому что я всегда хочу, чтобы наша сборная показывала хороший результат», – сказал экс-защитник «Реала » и сборной Испании, ныне выступающий за мексиканский «Монтеррей ».